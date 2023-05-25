الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد تطلق مبادرتين

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أطلقت الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد مبادرتين «أقوى مع MS» وبرنامج رحلتك نحو العلاج والتعافي من المرض التي تستهدف الأشخاص الذين تم تشخيصهم مؤخراً بالتصلب المتعدد بمناسبة اليوم العالمي للتصلب المتعدد الذي يوافق 30 مايو من كل عام.

وتتمثل مبادرة «أقوى مع MS» حصص لياقة بدنية مجانية للأشخاص المتعايشين مع التصلب المتعدد إلى جانب أسرهم وأصدقائهم حيث تم تصميم البرنامج ليناسب جميع احتياجات المتعايشين مع التصلب المتعدد والمتمثلة بالصعوبات الحركية ويمكنهم من ممارسة التمارين حتى ممن يستخدموا الكراسي المتحركة.

وركزت الجلسة الأولى على الأنشطة الحركية والقوة والتأمل واليوغا وتمارين التنفس الصحيح.

وأكدت الدكتورة فاطمة الكعبي عضو مجلس إدارة الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد المدير التنفيذي لبرنامج زراعة نخاع العظم في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية أهمية اليوم العالمي للتصلب المتعدد والجهود التي تبذل لنشر الوعي حول المرض.

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