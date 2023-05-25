34 جهة مستفيدة من منظومة التميز في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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أكد الدكتور سليمان الكعبي، مدير برنامج الفجيرة للتميز الحكومي، مواصلة جهودهم في سبيل تحقيق أهداف المنظومة، بالمضي نحو مستويات عالية من التميز والريادة في عمل دوائر ومؤسسات حكومة الفجيرة، وذلك بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ودعم ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس البرنامج، انطلاقاً من حرص سموهما على الانتقال بمختلف الجهات المحلية إلى مرحلة جديدة من مراحل التميز القائم على أسس ومعايير مبتكرة تعزز ريادة إمارة الفجيرة.

وأشار إلى أن منظومة التميز بالإمارة تعمل وفق آلية عمل أساسها التطور إلى أعلى المستويات بهدف تحقيق نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات الحكومية بما يسهم في دعم ركائز التنمية، لافتاً إلى أن مبادرات المنظومة متنوعة ومتجددة، حيث استفادت منها حتى الآن 34 جهة حكومية محلية، وشارك بها أكثر من 1000 موظف في فترة زمنية قصيرة من خلال 55 ساعة تدريبية، ونتج عنها توقيع عدد من الاتفاقيات للشراكات الاستراتيجية أبرزها اتفاقية برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، ومذكرة التفاهم مع معهد الإمارات المالي بالتعاون مع جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة.

20 خبيراً

وذكر الدكتور الكعبي عدداً من المشاريع والمبادرات القادمة، مشيراً إلى إطلاق برنامج لإدارة المواهب في الحكومة من خلال 3 مشاريع كبرى تحولية خلال السنوات الثلاث المقبلة أبرزها مشروع خبراء الفجيرة، الذي يستهدف تأهيل 20 خبيراً مواطناً في الحكومة المحلية في 10 مجالات تخصصية تدعم خطة الفجيرة وتحولها الاستراتيجي، إلى جانب مشروع إعداد القادة الذي يستهدف 3 مستويات قيادية منها القيادات الاستراتيجية والقيادات التنفيذية والقيادات الشابة.

50 برنامجاً

وقال الدكتور سليمان الكعبي، إنهم أنجزوا دراسة حول قائمة بالمهارات والمواهب المطلوبة في حكومة الفجيرة للسنوات الثلاث المقبلة، وعليه تم إطلاق 50 برنامجاً تدريبياً تخصصياً يدعم بناء تلك المهارات لدى الموظفين لرفع مستويات الأداء المتميز لتكون المؤسسات المحلية مواكبة لأفضل الممارسات العالمية في التطبيقات الابتكارية المختلفة. وأضاف: إن مكتب البرنامج حدّد مساراً للتحسين الأمثل وتطوير الخدمات لتستبق الاحتياجات بتقديمه خدمات عالية الجودة تفوق وتتجاوز توقعات الجميع لحصد النجاح والتميز وتحقيق رضا وسعادة المجتمع والمتعاملين.

وكشف عن بدء عملية تطوير الخطة الاستراتيجية لحكومة الفجيرة للسنوات الثلاث المقبلة، والتي سوف يبدأ تفعيلها 2024 – 2026، حيث نوه الكعبي بأهمية تطوير خطة استراتيجية واضحة طموحة للمرحلة القادمة، كأساس للتحول الاستراتيجي في الإمارة، وترسم فكر ورؤى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

جوائز

وأشار الدكتور الكعبي إلى اعتماد هيكل جوائز الفجيرة للتميز الحكومي، منها جائزة الجهة المحلية الرائدة، وجائزة أفضل جهة في الابتكار، وأفضل جهة في الممكنات، وأفضل جهة في التحول الرقمي، وأسعد بيئة عمل، وثانياً الجوائز على مستوى المعايير الرئيسية وهي، أفضل جهة في خدمة المتعاملين، وأفضل جهة في الحكومة الرقمية، وأسعد بيئة عمل وأفضل جهة في الحوكمة، بينما تتضمن جوائز التميز الإداري، جائزة أفضل موقع إلكتروني، وأفضل تطبيق ذكي، وأفضل مشروع داعم للسياحة، وأفضل مشروع داعم للاقتصاد، وأفضل مشروع مشترك.

كما تم اعتماد أوسمة الفجيرة للتميز، ويتصف شاغلوها بالتميز الوظيفي سواءً كانت وظائف قيادية أو إشرافية أو غير إشرافية هي، القائد المتميز، والمجال الإشرافي، وفئة الشباب، ومجال خدمة المتعاملين، والوظائف المتخصصة، وأفضل مبتكر، وأفضل موظف ميداني، وأفضل موظف إداري.

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