«إرادة» يحتفل بتخريج 54 متعافياً

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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احتفل مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي مؤخراً بتخريج دفعة جديدة من منتسبي البرنامج العلاجي والتأهيلي لمركز إرادة وذلك بعد استكمال علاج 19 من أصل 41 من مرضى الإدمان بنسبة 46% الذين التحقوا بالبرنامج لهذا العام، حيث تضمن برنامج العلاج والتأهيل الذي قدم على مدى أربعة أشهر برامج مختلفة لأصحاب الإرادة المتعافين من مرض الإدمان في العيادات الداخلية والخارجية، منها العلاج الطبي وبرنامج الماتريكس وبرنامج 12 خطوة والبرنامج الديني 99 بالإضافة إلى برامج أخرى مثل إدارة الغضب والمجموعات النفسية والجلسات الفردية والأسرية.

وتعد هذه الدفعة الثالثة للبرنامج العلاجي والتأهيلي لمركز إرادة والذي انتسب إليه 119 حالة منذ إطلاقه في عام 2022، وتم تخريج 54 مريضاً بنسبة 45% من إجمالي المنتسبين له من أصل 119 منتسباً للبرنامج.

وأثنى محمد فلكناز رئيس مجلس إدارة المركز على الإنجازات التي حققها المركز منذ افتتاحه في علاج وتأهيل المرضى حيث يقع على عاتق مراكز العلاج في الدولة إعداد برامج علاجية فعالة تضمن استدامة رحلة التعافي لأصحاب الإرادة.

وأفاد عبدالرزاق أميري المدير التنفيذي للمركز في تصريحات خاصة لـ«البيان» بأن البرنامج العلاجي شمل جلسات جماعية وفردية وأسرية مكثفة لجميع الملتحقين في البرنامج بمعدل 10 جلسات أسبوعياً والتي تم تقديمها لهم على مدار 4 أشهر متواصلة بالإضافة إلى فحوص دورية للمرضى للتأكد من استمرارهم في الخطة العلاجية المقررة لهم.

وأشار إلى أن برنامج الماتركس من البرامج المعروفة عالمياً والتي تعتمد على منهج علمي متخصص حيث يضمن أساليب علاج معتمدة مثل العلاج المعرفي السلوكي وبرنامج المقابلات التحفيزية والعلاج الأسري وبرنامج 12 خطوة.

ولفت إلى أن المركز يحرص على المساعدة في التعافي وعدم الانتكاسة مرة أخرى بعد دراسة كل حالة على حدة وتقديم البرامج العلاجية المناسبة لهم، والتأكد من عدم عودتهم إلى الإدمان مرة أخرى والاندماج في المجتمع.

وأثنت علياء الجسمي رئيسة قسم التأهيل ورعاية المرضى في كلمتها على جهود المتعافين في الالتزام بالبرنامج العلاجي وتعاون أسرهم خلال رحلة العلاج وتشجيعهم على الاستمرار في التعافي بتطبيق جميع المهارات التي تم التدرب عليها خلال فترة البرنامج بالإضافة لمساعدة المختصين لتلقي الدعم لمواجهة أي تحديات تواجههم في طريق التعافي.

ولفتت إلى أن البرنامج العلاجي والتأهيلي للمركز سيستمر بتأهيل مجموعة من المنتسبين إليه من أصحاب الإرادة وتخريجهم كل أربعة أشهر على مدار العام بعد إتمامهم الجلسات المطلوبة والالتزام في الخطة العلاجية الموضوعة لهم.

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