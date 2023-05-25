بحث تعزيز التعاون بين شرطة دبي و«طيران الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل اللواء علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي، بطرس بطرس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية، وذلك في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والعميد أحمد راشد المهيري، مساعد مدير الإدارة العامة لأمن المطارات لشؤون العمليات، ومديري الإدارات الفرعية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وعدد من الضباط. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات.

ورحب اللواء علي عتيق بن لاحج ببطرس بطرس، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على نقل معارفها وتجاربها وخبراتها في مختلف التخصصات مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، لما لذلك من أثر إيجابي يرفع مستوى الأداء المؤسسي وتعزيز الشراكات والتواصل مع مختلف الجهات.

واصطحب اللواء علي عتيق، بطرس إلى إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، وكان في استقباله العقيد محمد المهيري، الذي قدم شرحاً للحضور حول منظومة العمل في الإدارة وأحدث الخدمات والمبادرات التي تعزز الأمن والأمان في الإمارة، وأبرز تجهيزات المركز والإضافات الحديثة فيه مثل «الخريطة ثلاثية الأبعاد ونظام إدارة ومراقبة الدوريات» وتوزيعها على أرض الواقع بما يحقق هدف شرطة دبي في الاستجابة السريعة للبلاغات ونداءات الاستغاثة والتقنيات والأدوات والوسائل التي تدعم الاستجابة السريعة للبلاغات والمكالمات في أي وقت.

واستعرضت منال إبراهيم، مديرة الإعلام الأمني، الهيكل التنظيمي لإدارة الإعلام الأمني، ودور كل قسم في إنتاج المحتوى الإعلامي، ومؤشرات الأداء ونتائج الأقسام خلال العامين الماضيين، ودليل الاتصال المؤسسي والسياسية الإعلامية، وكيفية التعامل مع الأزمات الإعلامية، وكيفية تغطية الأحداث والمواضيع الأمنية والمجتمعية والجنائية والمرورية، والنشر الصحفي، والمجلات التي تصدر من شرطة دبي، وغيرها من المواضيع التي تضمن التواصل مع المجتمع بكل صدق وشفافية، ويعزز من مستوى الأمن والأمان في الإمارة ويحقق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز