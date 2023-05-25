«مجلس شرطة دبي الاستشاري» يستعرض مبادرات حماية الطفل والمرأة

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، خلال الاجتماع الدوري لمجلس شرطة دبي الاستشاري لخدمة المجتمع، الذي عقد في منطقة الشندغة بحضور أعضاء المجلس، حرص المجلس على تعزيز التعاون والتنسيق مع المجتمع، من خلال الخروج بمبادرات ومقترحات مشتركة تسهم في تعزيز أمنه وأمانه وسعادته، مشيراً معاليه إلى أهمية تحقيق أهداف المجلس عبر تفعيل المقترحات التي يتم طرحها من قبل الأعضاء في مختلف المجالات.

واستعرض معاليه والحضور قرارات الاجتماع السابق، وما تم تنفيذه منها خلال الفترة الماضية.

أهداف

واستعرضت غنيمة البحري، من مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، دور المؤسسة في رعاية النساء والأطفال، حيث وضعت أهدافاً استراتيجية تمثلت في الحماية والرعاية والتأهيل، والتثقيف والتوعية، والقدرات والممكنات.

وبينت أن المؤسسة أطلقت في عام 2021 مبادرة العلاج النفسي بمساعدة الحيوانات الأليفة، والذي يعد الأول من نوعه على المستوى الوطني، بالتعاون مع الشركاء، حيث أسهم البرنامج بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في إدارة التفتيش الأمني K9، في تحقيق نتائج إيجابية على الحالات التي تمت تأهيلها.

توعية

من جهتها، أوضحت ميثاء الشامسي من هيئة تنمية المجتمع، جهود الهيئة حول حماية حقوق المرأة والطفل، المتمثلة في قيامها بإعداد نشرات توعوية متعلقة بحقوق الإنسان، ودليلاً توجيهياً للقائمين على رعاية وحماية الطفل، وإعداد حقيبة تدريبية حول حقوق الطفل، وإعداد ورش توعوية، ودورة تدريب للمدربين على حقوق الطفل، ودورات توعوية عن قانون حقوق الطفل، وحملة صيف آمن.

كما وقدمت شرحاً حول برنامج «اعرف حقوقك» الذي يهدف إلى توعية الطلاب من خلال نشرة توعوية، ونشاط إذاعي، ومسابقات، ومعرض توعوي، وورش عمل، ومحاضرات، وبلغ عدد المستفيدين في المدارس الحكومية 6452 مستفيداً، و7318 مستفيداً في المدارس الخاصة، إلى جانب العديد من البرامج والفعاليات.

مبادرة

وقامت عفراء الحاي، من جمعية النهضة النسائية بتقديم عرضٍ حول مبادرة «إرشاد الأبوة» الهادفة إلى دعم مقومات البناء الأسري من خلال استهداف شرائح المجتمع، للتأكيد على أهمية دور الوالدين في نشأة الأجيال والمساهمة في التصدي للعوامل التي من شأنها إحداث فجوة في العلاقة الأسرية.

واستعرض المقدم دكتور علي محمد المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، دور شرطة دبي وجهودها لحماية الطفل والمرأة، عبر توفير الحماية والدعم، وتعزيز الوعي بحقوق هاتين الفئتين، مقدماً شرحاً حول الحالات التي تعاملت معها الإدارة خلال العام الماضي.

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