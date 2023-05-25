القائد العام لشرطة أبوظبي وسفيرة أستراليا يبحثان تعزيز التعاون

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، في مكتبه، هايدي فينامور، سفيرة كومنولث أستراليا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحث اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون في المجالات الشرطية والأمنية.

حضر اللقاء اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد عمران أحمد المزروعي مدير قطاع الموارد البشرية، والعميد خلفان عبدالله المنصوري مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، والمقدم فلاح فايع القحطاني مدير إدارة المكتب التنفيذي بشرطة أبوظبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز