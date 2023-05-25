عمار النعيمي يستقبل سفير تايلاند

المصدر: عجمان- وام

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استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان في ديوان الحاكم، أمس، سواريوت شاسومبات سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه. ورحب سموه بالسفير، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في أداء مهام عمله سفيراً لبلاده لدى الدولة.

وبحث سموه والسفير التايلاندي- خلال اللقاء- علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين وسبل تطويرها وتوطيدها، كما تبادلا الأحاديث الودية، التي من شأنها أن تعزز تلك العلاقة بين البلدين والشعبين الصديقين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشتركة.

وأثنى السفير التايلاندي على التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات المختلفة، مشيداً بالتطور الحضاري، الذي تشهده دولة الإمارات عامة، وعجمان خصوصاً في الميادين كافة.

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