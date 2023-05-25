1.8 مليون نسمة سكان الشارقة في 2022

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس، حفل إعلان دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية النتائج الأولية لمشروع «تعداد الشارقة 2022»، حيث أظهرت نتائج التعداد الأولية أن عدد سكان الإمارة بلغ 1.8 مليون نسمة، من ما يعكس الواقع الديمغرافي والاقتصادي والاجتماعي للإمارة.

واستهل الحفل الذي أقيم في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ليشاهد بعدها سموه والحضور عرضاً استعراضياً تفاعلياً، استعرض خلاله نتائج وأرقام «تعداد الشارقة 2022»، وتخلل الحفل تجربة تفاعلية مختلفة استعرضت مسيرة دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وأبرز إنجازاتها ومشاريعها خلال العقد الماضي.

وألقى بعدها الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية كلمة قال فيها: «نحتفي بإنجاز تعداد الشارقة 2022 الذي يتزامن مع مرور عشر سنوات على انطلاق أعمال الدائرة، خلال هذه الفترة أكدت الدائرة أن الإحصاء ليس مجرد عملية جمع بيانات أو توثيق أرقام بل انعكاس لواقع الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في الإمارة، وتوثيق لمنجزات مسيرتنا التنموية التي يشكل الإنسان مصدر قوتها وحركتها».

وأضاف رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية: «لو قرأنا نتائج التعداد نجد أن الشارقة بيت كبير لعائلة واحدة متعددة في الثقافات والجنسيات، وأنها حاضنة متميزة للحراك الاقتصادي والثقافي والعلمي القائم على الثراء والتنوع، فالتعداد يشمل جميع مكونات مجتمع الشارقة بما في ذلك السكان والأسر والمساكن والمباني والمنشآت والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وسيكون للتعداد دور استراتيجي في دعم جهود التنمية التي يقودها صاحب السمو حاكم الشارقة، حيث سيوجه سموه الجهات الحكومية برسم صورة شاملة عن واقع الإمارة، كما يتم استخدام هذه النتائج في إعداد دراسات اجتماعية للموضوعات التي تهم المجتمع للارتقاء بجودة حياة أفراده”.

وكرم سمو نائب حاكم الشارقة، الهيئات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة والأفراد الذين ساهموا في نجاح المشروع.

وأظهرت النتائج الأولية لـ «تعداد الشارقة 2022» أن إجمالي عدد سكان إمارة الشارقة بلغ نحو 1.8 مليون نسمة، منهم 208 آلاف مواطن إماراتي، و1.6 مليون من جنسيات أخرى، 61 % منهم قوة عاملة نشطة في مختلف القطاعات، وبلغ عدد الذكور المواطنين 103 آلاف، و1.1 مليون غير مواطن، في حين بلغ عدد الإناث المواطنات 105 آلاف، و500 ألف من غير المواطنات، مما يسجل زيادة في عدد سكان الإمارة بنسبة 22 % عن تعداد 2015، حيث بلغ عدد سكان الإمارة فيه 1.4 مليون نسمة، الأمر الذي يعكس النمو الاقتصادي المستمر والجذب الاستثماري للإمارة، التي زادت قوتها العاملة بنسبة 22 %، من 856 ألف نسمة في 2015، إلى 1.1 مليون نسمة في 2022.

إلى ذلك افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، أمس، معرض مشروعات طلبة كلية الفنون الجميلة والتصميم «تخرج 18» وذلك في مبنى الكلية بجامعة الشارقة.

وتجول سموه فور وصوله وبعد قص شريط افتتاح المعرض، في قاعات الأعمال المتنوعة المعروضة للطلبة من قسمي التصميم التطبيقي، بتخصصاته: التصميم الداخلي «34 مشروعاً»، وتصميم الأزياء والمنسوجات «4 مشروعات»، والاتصال المرئي «23 مشروعاً»، وقسم الفنون الجميلة «5 مشروعات».

أفكار

واستمع سمو رئيس جامعة الشارقة إلى شروحات مفصلة عن الأعمال المقدمة من الطلبة والأساتذة المشرفين على المشروعات، والتي تناولت موضوعات مختلفة، وفق أفكار متنوعة وابتكارية للطلبة.

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