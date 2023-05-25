سيف بن زايد يعزي أسرة الظاهري

المصدر: العين - وام

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قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء بوفاة المغفور لها عائشة بنت سعيد الظاهري، أرملة المرحوم سلطان بن سرور الظاهري.

وأعرب سموه لدى زيارته مجلس العزاء في بيت سلطان الظاهري بمنطقة الموجيعي بمدينة العين، عن خالص تعازي سموه لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته.

كما قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله عبدالله حمد دلموج الظاهري.

وأعرب سموه لدى زيارته مجلس الخبيصي في مدينة العين لتقديم واجب العزاء، عن خالص تعازيه لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته.

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