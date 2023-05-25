حاكم الشارقة يوجه بتنظيم ملتقيات الشعر العربي بأفريقيا

المصدر: (الشارقة - البيان)

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وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، دائرة الثقافة بتنظيم ملتقيات شعرية دورية في قارة أفريقيا.

وقال عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، إن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بتنظيم ملتقيات شعرية في أفريقيا، في إطار الحرص على رعاية اللغة العربية وآدابها، حيث تستكمل هذه المبادرة الأنشطة والملتقيات الأدبية التي تنظمها دائرة الثقافة في الوطن العربي، فبعد ملتقى الشارقة للشعراء الشباب، ومبادرة إنشاء بيوت الشعر في الوطن العربي، وملتقى الشارقة للسرد، وجائزة الشارقة للإبداع العربي، وملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، ستبدأ الدائرة بتنفيذ المرحلة الثانية من هذه المبادرة التي ستشمل تنظيم ملتقيات شعرية في «غينيا، نيجيريا، السنغال، تشاد، النيجر، مالي، جنوب السودان، بنين، ساحل العاج»، وذلك بدءاً من يونيو المقبل وفق جدول زمني بالملتقيات خلال عام 2023، كما سيتم طباعة الدواوين الشعرية لشعراء هذه الدول، تشجيعاً لهم وللتحفيز إلى مزيد من العطاء الشعري.

وأوضح أن التوجيهات تشكّل تواصلاً للعلاقات الثقافية مع المبدعين في كل الدول، وهذا نهج اتخذته الشارقة منذ بداية النشاط الثقافي، كما شكّل اختيار الشارقة عاصمة للثقافة العربية عام 1998 وعاصمة للثقافة الإسلامية عام 2014، وعاصمة عالمية للكتاب عام 2019، محطات دعم راسخة وأساسية في سياق التعاون الثقافي يتمثل ذلك في استضافة مبدعين من معظم دول العالم، أسهموا بفاعلية في الأنشطة الكبرى التي تشهدها الشارقة في مجالات وحقول الثقافة المتعددة.

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