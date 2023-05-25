إعلان الفائزين بجائزة «الجاهزية للمستقبل» يونيو المقبل

المصدر: (الشارقة - البيان)

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قال العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية العلوم الشرطية رئيس مجلس أمناء «جائزة ‏الجاهزية للمستقبل»، إن المجلس اعتمد الفائزين بالجائزة وسيتم إعلان أسمائهم مطلع يونيو المقبل.

وقال العميد د. العثمني: «إن الجائزة العالمية والأولى من نوعها على مستوى الأجهزة الشرطية، انطلقت منذ أغسطس 2022،‏ بهدف فتح الفرصة أمام الباحثين والوحدات البحثية ومراكز ‏ومؤسسات استشراف ‏المستقبل، للمشاركة عبر ‏تقديم تصور ‏لمستقبل العمل الأمني بدولة ‏الإمارات ، وفق معايير وآليات ‏الاستشراف الحديثة».

وأضاف العميد د. محمد خميس العثمني: ‏إن الجائزة تضم فئتين رئيسيتين هما: «الفئة المؤسسية» لمراكز البحثية، ومؤسسات استشراف المستقبل والجامعات داخل الدولة وخارجها، و«الفئة الفردية» للباحثين وأساتذة الجامعات، وطلبة المؤسسات التعليمية، ومراحل الدراسات العليا، ومنتسبي قوة الشرطة والأمن، وبجوائز نقدية تقدر بــ131 ألف دولار.

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