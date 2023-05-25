استكمال 95 % من مبنى «غرفة أم القيوين» الجديد

المصدر: (أم القيوين - وام)

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كشفت غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، عن استكمال أعمال البناء لمبنى الغرفة الجديد بنسبة تتجاوز 95 % مع تقديرات بجهوزية المبنى، ومباشرة الغرفة أعمالها في المبنى الجديد قبل نهاية هذا العام. ويعد المبنى معلماً من المعالم المعمارية في الإمارة، كونه يمتاز بشكله الخارجي، وبإطلالته على خور أم القيوين، وسط المدينة مع اعتماد الطرق والأساليب الذكية في إدارته من الداخل.

وأشارت الغرفة إلى أن مرافق المبنى الجديد، تلبي متطلبات المرحلة القادمة لمواكبة نمو إمارة أم القيوين، وتعزيز جاهزية الغرفة لدعم خطط قطاع الأعمال، وتوفير قيمة مضافة لعملاء وأعضاء الغرفة، ما يسهم في تطوير الاستثمار في الإمارة، والارتقاء بالخدمات والتسهيلات لكافة رجال الأعمال.

وأعلنت غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، عن بدء تسجيل وتلقي طلبات المهتمين بتأجير المساحات الإيجارية في المبنى، وذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني للغرفة.

يذكر أن المبنى يتكون من دور أرضي والميزانين وعشرة أدوار أخرى، وتتضمن هذه الأدوار مكاتب إدارة الغرفة، وأجنحة الاستقبال، وقاعات مؤتمرات واجتماعات، بالإضافة إلى طوابق تجارية مع نادٍ رياضي ومسبح وعدد من المقاهي.

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