«حكماء المسلمين» ودائرة الحوار بين الأديان بالفاتيكان تعقد اجتماعها الأول

المصدر: (المنامة- وام)

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عقدت اللجنة المشتركة للحوار بين مجلس حكماء المسلمين ودائرة الحوار بين الأديان بالفاتيكان اجتماعَها الأول بمملكة البحرين.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تنسيق الجهود المشتركة انطلاقاً من دور المرجعيَّات الدينيَّة في مواجهة التَّحديات العالمية الراهنة وتعزيز الحوار والتعاون الإسلامي - المسيحي.

وأكدت اللجنة أنَّ بيت العائلة الإبراهيمية، الذي تم تدشينه في أبوظبي، يُعدُّ أنموذجاً حضاريّاً يحفظ خصوصية كل دين، ويدعو إلى التعارف الإنساني والاحترام بين جميع البشر ويمثل تطبيقاً عمليّاً لما نصَّت عليه وثيقة الأخوَّة الإنسانيَّة، التي صدرَتْ عن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين وقداسة البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي عام 2019 والتي تمثِّل ركيزة أساسية للحوار بين أهل الأديان والعيش المشترك السلمي.

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