صقر غباش: العلاقات البرلمانية الإماراتية الروسية متينة وترتكز على الشراكة الاستراتيجية

المصدر: موسكو - وام

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أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، متانة العلاقات البرلمانية الإماراتية الروسية التي تأتي في إطار تنوع ركائز وأسس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث شهدت نمواً متزايداً في سياق تفعيل التعاون والتنسيق البرلماني حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما خلال اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي والمحافل البرلمانية الدولية بما يحقق مصالح البلدين والشعبين، وشهدت هذه الفترة تعدد الزيارات بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلسي الاتحاد والدوما.

كلمة

جاء ذلك خلال إلقاء معاليه كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية أمام الجلسة العامة الـ 545 لمجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، بحضور رئيسة وأعضاء مجلس الاتحاد، وذلك للمرة الأولى على صعيد الدبلوماسية البرلمانية لدولة الإمارات، والتي تجسد مدى عمق علاقات الشراكة والتعاون القائمة بين البلدين، لا سيما على صعيد العمل البرلماني.

علاقات

من جهة أخرى التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والوفد المرافق له، فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما في جمهورية روسيا الاتحادية «مجلس النواب»، في مقر الدوما في موسكو، حيث تم بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين المجلسين.

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