سعود بن صقر: علاقات صداقة قوية تربط الإمارات وأستراليا

المصدر: رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، هايدي فينامور، سفيرة كومنولث أستراليا لدى الدولة، التي قدمت للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفيرة، والوفد المرافق لها، وبحث معها تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

تثمين

وأشاد سموه بعلاقات الصداقة القوية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا، وثمن جهود السفيرة في توطيد الشراكة التي تشهد تطوراً مستمراً بين البلدين.

من جانبها عبّرت هايدي فينامور، عن بالغ شكرها وتقديرها لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

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