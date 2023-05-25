الدعم الاجتماعي وعلاوات التضخم ملفات رئيسة على أجندة «الوطني» الثلاثاء المقبل

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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يطرح المجلس الوطني الاتحادي، 4 أسئلة برلمانية على معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، يوم الثلاثاء المقبل، تتعلق بملفات الدعم الاجتماعي، ودعم ذوي الدخل المحدود وعلاوات بدل التضخم، وذلك وفقاً لجدول أعمال الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

وبحسب الجدول، فإن الأسئلة ستتمحور حول جهود الوزارة في إعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل، والعلاوات التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع، كبدلات للتضخم ضمن برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل، والتنويع والتوسع في منافذ دعم المواد الغذائية لأصحاب الدخل المحدود، فضلاً عن برامج الوزارة المعنية بالدعم الاجتماعي.

ويغطي برنامج الدعم من خلال وزارة تنمية المجتمع، مختلف المحاور الأساسية للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود، بما يشمل علاوة رب الأسرة، وعلاوة الزوجة وعلاوة الأبناء، والدعم المالي المخصص للسكن، والاحتياجات الأساسية، مثل المواد الغذائية والماء والكهرباء والوقود، إضافة إلى الدعم المالي المؤقت للمواطنين العاطلين الباحثين عن العمل، والمواطنين العاطلين عن العمل فوق سن 45.

كما يناقش المجلس الوطني الاتحادي، خلال الجلسة ذاتها مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، والذي يتكون من 32 مادة، ويهدف إلى تنظيم دور وغرف العبادة في الدولة، وترسيخ قيم التسامح والتعايش

كما سيقدم الأعضاء 5 أسئلة أخرى، إلى ممثلي الحكومة، من بينها سؤالان تم تأجيلهما من الجلسة الماضية إلى الجلسة المقبلة حول «دراجات توصيل الطلبات» ومتعاطي المخدرات من الشباب المواطنين، بالإضافة إلى سؤال حول «تطبيق المادة (25) من قانون وديمة»، وحول «مبادرة المدارس المجتمعية»، وحول «خدمات مركز التدخل المبكر بمركز رأس الخيمة للمعاقي»، ليصل بذلك إجمالي عدد الأسئلة إلى 9 أسئلة.

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