مليون و800 ألف نسمة سكان الشارقة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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أكد عبدالله الكديد المحرزي مدير إدارة الإحصاء بدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة لـ " البيان " أن تعداد سكان الشارقة حسب النتائج الأولية في 2022 بلغ مليونا و800 ألف نسمة ؛ منهم 208 آلاف نسمة من مواطني الشارقة ؛ 103 آلاف ذكور و105 آلاف إناث .

جاء ذلك خلال حفل إعلان نتائج مشروع " تعداد الشارقة 2022" ؛ بحضور الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة .

خطط

ويعد مشروع "تعداد الشارقة 2022"، الذي يأتي تحت شعار "أنت مهم"، ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بهدف دعم خطط التنمية الشاملة في الإمارة وتحقيق الرفاه الاجتماعي، ليمثل نقطة فارقة في تاريخ الإمارة التنموي ؛ كما يتزامن الاحتفال مع مسيرة السنوات ال 10 للدائرة وجهودها في تعزيز التنمية المستدامة بالإمارة.

وحضر الفعالية الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي، مدير الدائرة، وممثلو الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة وشركاء الدائرة الاستراتيجيين بمشروع التعداد.

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