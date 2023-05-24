"دارك" منصة وطنية توفر تسهيلات للمواطن في بناء مسكنه

المصدر: البيان

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وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع ترأسه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، على حزمة من القرارات، منها إطلاق المنصة الوطنية للإسكان "دارك"، وهي منصة إلكترونية متخصصة توفر نظاماً شاملاً يغطي جميع العمليات المطلوبة لمراحل بناء المواطن لمسكنه، وتوفر للمواطن خدمات متنوعة وعروضاً حصرية وتسهيلات مصرفية في كافة مراحل البناء، وتساهم في تقليل كلفة البناء وإتمام عملية التشييد عبر نقطة اتصال واحدة في أي وقت وأي مكان.

وتعمل المنصة على دعم المواطنين المقبلين على بناء مساكنهم أو القائمين بالفعل بعملية البناء، لتوفير الوقت والمال عليهم وتساعدهم في توفير أفضل مواد البناء ومستلزمات الأثاث من الموردين والشركات بأفضل الأسعار المتاحة والتي تمنح للوزارات والجهات الحكومية، والتعاقد مع أفضل المقاولين والاستشاريين.

كما تساهم المنصة مع الجهات الحكومية القائمة على الخدمات الإسكانية على تقديم دعم للمواطنين ومتابعة فورية لإجراءات ومراحل البناء لكل مواطن، وتعزز المنصة من المساهمات المجتمعية للجهات الحكومية.

وتعتبر المنصة بوابة للحصول على الأعمال والمشاريع بالنسبة للمقاولين والاستشاريين، ومساعدة الأفراد في التعاقد مع أفضل المقاولين والاستشاريين والاطلاع على تجارب الآخرين في التعامل مع المقاولين والاستشاريين المسجلين على المنصة.

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