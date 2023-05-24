"تاكسي دبي" تحصد جائزة التميز للأعمال العالمية

المصدر: البيان

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فازت مؤسسة تاكسي دبي التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، بجوائز التميز للأعمال (BIZZ AWARDS) العالمية، والتي تُمنح من قبل الاتحاد العالمي للأعمال (WORLDCOB)، للشركات والمؤسسات الرائدة من مختلف دول العالم، وذلك تقديراً لجهود المؤسسة وأدائها وجودة خدماتها المبتكرة، المقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية، وأرقى أنظمة التميز والإبداع، بما يعزز من ريادتها في توفير خدمات نقل رقمية آمنة ومستدامة.

وجاء الإعلان عن الفوز خلال الحفل الخاص الذي نظمه الاتحاد العالمي للأعمال في مدينة هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية، وحضره وفد من مؤسسة تاكسي دبي، إلى جانب نخبة من ممثلي ومدراء كبرى المؤسسات الرائدة على مستوى العالم.

وتستهدف الجائزة، الاحتفاء بالشركات الرائدة من مختلف دول العالم، حيث تم اختيار مؤسسة تاكسي دبي بناء على الخدمات المبتكرة التي تقدمها والنتائج التي حققتها خلال السنوات الثلاث السابقة بما يدعم معايير الجائزة المندرجة في ستة محاور والمتمثلة بالقيادة، والأنظمة الإدارية، وجودة الخدمات، والإبداع والابتكار، والمسؤولية المجتمعية، والإنجازات، والنتائج.

ريادية مستدامة

وتعكس هذه الجائزة مسيرة التميز والريادة المستدامة التي تنتهجها مؤسسة تاكسي دبي، عبر التزامها بأعلى المعايير العالمية في تقديم أفضل الخدمات، ومواصلة الارتقاء بأدائها وصولاً إلى تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية الرامية إلى تقديم خدمات نقل وفق أعلى المعايير بصورة مبتكرة ومتميزة ورقمية ومستدامة لإسعاد الناس، وتحقيق مساهمة فاعلة في ترسيخ المكانة العالمية الرائدة لقطاع النقل والمواصلات في إمارة دبي، وتعزيز قدرته على مواكبة المسيرة التنموية التي تشهدها الإمارة.

وتعد جوائز التميز للأعمال (BIZZ AWARDS)، من الجوائز العالمية المرموقة التي تبرز المؤسسات الرائدة في مختلف دول العالم، وتضم لجنة تحكيم الجائزة فريق خبراء عالميين متخصصين، ويأتي فوز مؤسسة تاكسي دبي بهذه الجائزة تتويجاً للإنجازات التي حققتها على مدار السنوات السابقة، وتأكيداً على جودة خدماتها التي توفرها لعملائها، حيث تلتزم بأعلى مستويات معايير جودة النقل، وتهدف إلى تلبية احتياجات عملائها من خلال التطوير المستمر وتقديم الخدمات المبتكرة التي تعزز مكانتها في صناعة النقل الذكي.

وتم إنشاء جوائز (BIZZ AWARDS) من قبل الاتحاد العالمي للأعمال (WORLDCOB) لدعم مجتمعات الأعمال العالمية، وإتاحة الفرصة للشركات والمستثمرين لمشاركة البيانات وتبادل الخبرات والممارسات بما يفيد المقارنات المعيارية والتطوير المستمر لأداء الشركات حول العالم، وتتمثل مهمة الاتحاد العالمي للأعمال (WORLDCOB) الذي يضم الآلاف من الأعضاء في أكثر من 130 دولة، في تطوير الأعمال في كافة أنحاء العالم، وتعزيز مكانة وحضور الشركات الرائدة وانتشارها على المستوى العالمي والإسهام في نمو تلك الشركات وتطورها.

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