مؤسسة الجليلة تتلقى دعماً بقيمة 7 ملايين درهم من بنك دبي الإسلامي

المصدر: البيان

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أعلنت مؤسسة الجليلة، غير الربحية والعضو في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، تلقيها 7 ملايين درهم من بنك دبي الإسلامي دعماً لبرنامج "عاون" التابع للمؤسسة، والهادف إلى مساعدة المرضى غير القادرين، حيث تأتي هذه الخطوة تعزيزاً لأهداف المؤسسة التي تكرس جهودها للارتقاء بحياة الأفراد من خلال التعليم والأبحاث في المجالات الطبية.

وتقدم مؤسسة الجليلة من خلال برنامجها “عاون” الدعم والعلاج والرعاية الطبية للمرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج المناسب، لاسيما أصحاب الأمراض المزمنة التي تهدد حياتهم بمن فيهم مرضى السرطان. ومنذ يناير 2023، قدمت مؤسسة الجليلة دعماً لـ 1505 مرضى من 54 جنسية، من بينهم 102 طفل، كما استثمرت المؤسسة 25 مليون درهم لمساعدة المرضى المحتاجين.

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة: "نعرب عن بالغ شكرنا وامتناننا لشريكنا الاستراتيجي بنك دبي الإسلامي لدعمه المتواصل والسخي لبرامج مؤسسة الجليلة لاسيما برنامج عاون الذي يمنح الأمل للمرضى المحتاجين. وبصفتنا مؤسسة تكرس جهودها للارتقاء بحياة الأفراد، فإن صحة ورفاهية المرضى تأتي على رأس أولوياتنا.

وأضاف الدكتور الزرعوني: "لاشك أن هذا الدعم له كبير الأثر في تحقيق مهمتنا التي نستلهمها من قيم البذل والعطاء والتكافل المتأصلة في شعب دولة الإمارات. وبرنامج عاون يؤكد التزامنا بالقيمة الرئيسية والمبدأ الأساسي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية "المريض أولاً"، وذلك من خلال تولي نفقات علاج المرضى ومساعدتهم على التركيز على رحلة تعافيهم دون القلق من التكلفة المالية".

ويعتبر بنك دبي الإسلامي - أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات - داعماً حقيقياً ومتواصلاً لمؤسسة الجليلة، كجزء من التزامه بالمسؤولية المجتمعية، حيث يسلط هذا التبرع الضوء على دوره الرائد والثابت في العمل الخيري والإنساني تجاه مجتمع دولة الإمارات، من خلال المساهمة في توفير حياة صحية وسعيدة لكافة شرائح المجتمع. وبصفته مؤسسة مالية رائدة تعمل وفق المبادئ الإسلامية، يركز بنك دبي الإسلامي بشكل كبير على إحداث تأثير إيجابي وملموس في حياة الناس داخل الدولة وخارجها.

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