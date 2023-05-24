" الهلال الأحمر " يوفد 100 من أبطال خط الدفاع الأول لأداء فريضة الحج

المصدر: وام

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بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، توفد الهيئة 100 من العاملين في خط الدفاع الأول أوقات الأزمات والكوارث لأداء فريضة الحج، وذلك تقديرا لجهودهم الإنسانية والمجتمعية والتطوعية داخل الدولة.

وشرعت الهيئة في تنفيذ توجيهات سمو رئيس الهيئة، وإجراء الترتيبات اللازمة لتسهيل عملية سفرهم إلى الأراضي المقدسة، وتوفير كافة السبل التي تمكنهم من أداء الفريضة بسهولة ويسر.

تأتي توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، تعزيزا للدور الذي يضطلع به مكتب فخر الوطن تجاه العاملين في الخطوط الأمامية والخدمات المتنوعة التي يقدمها لهم، والاعتراف بجهودهم وتضحياتهم والاعتزاز والفخر بهم، وتقدير لما قاموا به من مبادرات خاصة خلال جائحة كوفيد-19،

ومساهمتهم الكبيرة في التصدي لها والحد من تداعياتها و تعبيرا أيضا عن الشكر والامتنان لبذلهم وعطائهم الذي جعل الإمارات في مقدمة الدول التي استطاعت أن تعزز إجراءاتها الوقائية والاحترازية، وتحد من انتشار الجائحة على أرضها، إلى جانب مساعداتها الصحية التي امتدت لعشرات الدول في هذا الصدد.

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