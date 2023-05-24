خالد بن محمد بن زايد يزور معرض «الملاحة والفضاء» برفقة ملك ماليزيا

المصدر: وام

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زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، "معرض لانكاوي الدولي للملاحة والفضاء" وذلك برفقة جلالة السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ملك ماليزيا، وصاحب السمو الأمير حسنال إبراهيم عالم شاه، وصي عرش ولاية باهانج الماليزية.

واطّلع سمو ولي عهد أبوظبي، خلال جولة تفقدية بالمعرض ضمن زيارة سموه الرسمية لماليزيا، على أجنحة عدد من شركات تكنولوجيا الملاحة والفضاء الماليزية المشاركة، إضافةً إلى جناح مجموعة إيدج الإماراتية.. وشاهد مجموعة من العروض الجوية من بينها عرض لفريق فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية.

و خلال زيارة سموّه للمعرض، وقّعت شركة "كاركال" إحدى شركات مجموعة إيدج اتفاقية مع شركة كيتيك آسيا الماليزية لتعزيز سُبل التعاون وتطوير آفاق الشراكة بينهما.

رافق سموّه، خلال الجولة التفقدية بالمعرض .. كلّ من معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ، ومعالي محمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وسعادة خالد غانم الغيث، سفير الدولة لدى ماليزيا.

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