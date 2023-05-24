محاكم دبي تضم أحد «الأربعة الكبار» من مكاتب المحاسبة والخدمات المهنية في العالم لقائمة خبرائها المعتمدين

المصدر: البيان

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اعتمدت لجنة شؤون الخبراء بمحاكم دبي شركة "ديلويت للخدمات المهنية- مركز دبي المالي العالمي المحدودة" - أحد الأربعة الكبار للمكاتب العالمية للمحاسبة والخدمات المهنية- ضمن قائمة الخبراء المعتمدين بمحاكم دبي، في إضافة مهمة من شأنها الإسهام في تطوير منظومة عمل الخبرة القضائية بإمارة دبي، وتعزيز الثقة والمصداقية لدى المتقاضين، ودعم الجهات القضائية بخبراء مؤهلين قانونياً وتقنياً.

وتأتي هذه الخطوة استجابةً لتوجيهات القيادة الرشيدة بإيجاد كافة الضمانات اللازمة لترسيخ أسس مجتمع آمن وقضاء عادل وناجز، وتحقيق أعلى درجات التميز في القطاع القضائي على كافة الأصعدة، بما يرسخ مكانة دبي الريادية كنموذج يحتذى به في مجال تطبيق أفضل المعايير والممارسات القانونية والقضائية، من خلال تطوير أعمال الخِبرة أمام الجهات القضائية في الإمارة، كما يخدم الاعتماد في تأكيد دقة الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن محاكم دبي وتحقيق العدالة الناجزة.

نقلة نوعية

وفي هذه المناسبة، أكد سعادة القاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ رئيس لجنة شؤون الخبراء في محاكم دبي، أن مسيرة التطوير القضائي مستمرة وفقاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وأن انضمام ديلويت العالمية لقائمة خبراء محاكم دبي يمثل إضافة مهمة تواكب جملة إنجازات شكّلت نقلة نوعية في منظومة الخبرة القضائية وفق ما تظهره نتائج العام 2022.

وأوضح سعادته أن متوسط زمن إنجاز مأموريات الخبرة بلغ 46 يوماً، فيما بلغت المهام المُنجزة من خبراء جدول محاكم دبي وخبراء الدوائر الحكومية لمأموريات الخبرة ما نسبته 99.46% من إجمالي مأموريات الخبرة، مشيراً إلى أن نسبة سعادة متعاملي محاكم دبي عن خدماتها الإلكترونية بلغت 97%.

وحول مساعي محاكم دبي في بناء وتمكين الخبرات الوطنية لممارسة اعمال الخبرة امام الجهات القضائية ، أكد سعادة القاضي خالد المنصوري أن نسبة التوطين بجدول خبراء محاكم دبي وصلت إلى 80% من إجمالي عدد الخبراء المقيدين في مختلف الفئات والتخصصات الفنية لديها.

أثر إيجابي

واستطرد سعادة المنصوري موضحاً أن قيد ديلويت أحد "الأربعة الكبار" يأتي كخطوة أولى لضم أكبر المكاتب العالمية في مجال المحاسبة والخدمات المهنية لبيوت الخبرة المعتمدة بمحاكم دبي، ترسيخا لمكانة أمارة دبي ضمن أفضل مراكز الأعمال في العالم، وقال: "نعمل لتكثيف الجهود لبناء أفضل منظومة لأعمال الخبرة أمام الجهات القضائية على المستويين الإقليمي والدولي، وقد قامت لجنة شؤون الخبراء بمحاكم دبي وفريق العمل بإدارة الخبراء بجهود كبيرة كان لها أثرها الإيجابي الكبير على نتائج مؤشرات الأداء الخاصة بمنظومة الخبرة القضائية في محاكم دبي".

تدريب للتطوير وزيادة الكفاءة

وشملت الإنجازات في هذا المجال تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لتطوير أعمال الخبرة وزيادة كفاءة ممارسيها، ومن بينها: برنامج "دبلوم أعمال الخبرة القضائية" لأربعة أفواج لعدد 127 خبيراً منهم 33 خبيراً من خارج جدول محاكم دبي، إضافة إلى 14 برنامجاً تدريبياً بحضورـ 514 متدرباً، كما تم إعداد الخطة التدريبية لجميع الخبراء المقيدين بجدول محاكم دبي لعام 2023، بناءً على نتائج مدخلات الاحتياجات التدريبية والتي أسهم فيها عدد من الجهات القضائية والخبراء ومنتسبو إدارة الخبراء والمحكمين.

كذلك، تم تنفيذ برنامج الدبلوم الفني لأعضاء السلطة القضائية وحضره 24 قاضياً بالتنسيق مع الجهات المعنية كاتحاد مصارف الإمارات، وجمعية المهندسين، وجمعية المحاسبين، حيث تم إدراج نشاط "بيوت الخبرة القضائية" ضمن منصة "استثمر في دبي"، وتم تخفيض اشتراطاتها بنسبة تتجاوز 30%، إضافة إلى إعداد 18 نشرة معرفية خاصة بأعمال الخبرة القضائية ونشرها بشكل دوري لجميع الخبراء بجدو ل محاكم دبي.

وتم أيضاً اعتماد "المذكرة المختصرة لمهام الخبرة القضائية" عبر نظام الطلبات الذكية، وإطلاق بوابة خدمات إدارة الخبراء والمحكمين الرقمية بالموقع الرسمي لمحاكم دبي، لتقديم خدمات تتسم بالسهولة وتلبي احتياجات المعنيين وتسهل عملية الإجراءات في الطلبات المُقدَّمة للإدارة، واستجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة تسريع وتيرة التحوّل الرقمي وتقديم خدمات قضائية سلسة واستباقية ومتكاملة، تلبي المتطلبات مع تحقيق أفضل مستويات كفاءة الأداء.

¬إلى ذلك، تم إطلاق عدد من المبادرات الإبداعية في إدارة الخبراء والمحكمين وذلك لرفع المستوى المعرفي للسادة الخبراء عن طريق نشر المعرفة المتعلقة ببنود الميثاق والقرارات واللوائح والقوانين التي تصدر بهذا الشأن وإجابة الاستفسارات الواردة حولها ومن تلك المبادرات، "أتمتة أنظمة إدارة الخبراء والمحكمين" وذلك بإيجاد أنظمة الكترونية ذكية تسهم في تنفيذ المهام الموكلة للوحدة التنظيمية المعنية بالخبراء والمحكمين في محاكم دبي، بالإضافة لتنفيذ برنامج "سند الخبرة" للخبراء بجدول محاكم دبي، لرفع كفاءة الخبراء بناءً على خطة الاحتياجات التدريبية المعتمدة للعام الجاري، و "عقد الجلسات الحوارية المباشرة بين الجهات القضائية وخبراء جدول محاكم دبي" ، لرفع كفاءتهم، وفتح قنوات اتصال فعالة.

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