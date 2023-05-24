المجلس الوطني الاتحادي يعقد جلسته الـ 11 الثلاثاء القادم

المصدر: وام

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يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023م، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، ويوجه 9 أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

ووفق جدول أعمال الجلسة، سيتم توجيه سؤالين إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، كما سيوجه الأعضاء سبعة أسئلة إلى معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع .

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