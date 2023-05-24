5 ضوابط لتقديم شكوى إلى الجهات الحكومية في أبوظبي

المصدر: دبي- أحمد قوجة

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نشرت دائرة القضاء في أبوظبي، ضوابط تقديم شكوى إلى الجهات الحكومية في أبوظبي. وذلك عبر حساباتها الرسمية على وسائل التوصل الاجتماعي.

وتضمن المنشور 5 ضوابط على المشتكي الالتزام بها ومعرفتها بشكل كامل، وأتى في مقدمتها الدراية التامة بآليات تقديم الشكوى لكل المؤسسة وباللغة المستخدمة في الشكوى والابتعاد عن الانفعال والعاطفة.

وفيما يلي الضوابط الخمسة:

المعرفة والدراية التامة

المعرفة بآليات تقديم الشكوى لكل المؤسسة. وقنواتها الرسمية وزمن تقديم الخدمة.

اللغة المستخدمة

أن تكون اللغة المستخدمة غير انفعالية أو عاطفية ومحاولة الحفاظ على الرسمية.

تراتبية تقديم الشكوى

قبل طرح الشكوى بصورة علنية، يجب على الشاكي أن يراعي تراتبية تقديم الشكوى. (1) الجهة المعنية أولا (2) مركز اتصال حكومة أبوظبي.

اللباقة ومراعاة قيم المجتمع

يجب أن يتجنب الشاكي الإساءة إلى الأفراد والمؤسسات حتى لا يتعرض للمساءلة القانونية.

الالتزام بالمصداقية

الالتزام بالمصداقية من خلال طرح المشكلة بمصداقية وعدم إلقاء الاتهامات جزافاً دون دليل.

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تعرف على ضوابط تقديم شكوى للجهات الحكومية#حريتك_تقف_عند_حدود_القانون pic.twitter.com/L9UzynsmTQ — دائرة القضاء-أبوظبي (@ADJD_Official) May 24, 2023

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