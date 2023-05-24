محمد بن زايد ومحمد بن راشد يبحثان شؤون الوطن والمواطن

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في مجلس قصر البحر في أبوظبي، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.

وتطرق سموهما إلى عدد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بشؤون الوطن والمواطن، خاصة المبادرات الوطنية والمشروعات الحالية والمستقبلية التي تتسق مع رؤية القيادة للمستقبل، وتسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في الارتقاء بمستوى جودة الحياة التي يطمح إليها المواطن، ومنظومة الخدمات المقدمة إليه.

ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد صورة من اللقاء عبر «تويتر» وكتب عليها: «لقاءات خير تجمعنا على المحبة وخدمة الوطن، لقاءات تجمع القلوب وتوحد الجهود».

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