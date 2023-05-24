استعراض حلول الاستدامة والرعاية الصحية بالذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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أطلق معهد دبي للتصميم والابتكار معرض الخريجين السنوي الثاني، الذي انطلق أمس ويستمر حتى الأول من يونيو المقبل، ويضم المعرض العديد من المشاريع البحثية والنماذج المبتكرة من إعداد طلاب الدفعة الثانية من خريجي المعهد، وسوف يتاح للجمهور حضور المعرض في المبنى رقم 7 من حي دبي للتصميم، ويستعرض خرّيجو المعهد حلولاً مبتكرة للاستدامة وللرعاية الصحية المبنية على الذكاء الاصطناعي.

التزام

وقال محمد عبدالله، رئيس معهد دبي للتصميم والابتكار: «الابتكار هو حقيقة في عالم المستقبل. فنحن نعمل باستمرار على وضع رفاهية وسعادة الناس في جوهر كل تطوير وتصميم. ويتيح معرض الخريجين رؤية التزام معهد دبي للتصميم والابتكار وأعضاء هيئته تجاه القيام بذلك. وسوف يشاهد الزوار بأنفسهم جزءاً من منهج تعليم طلابنا، وعبقريتهم وإبداعهم، وكيف يلعب التصميم دوراً حاسماً في تطور المستقبل».

نهج

من جهته، قال هاني عصفور، عميد المعهد: «تعكس مشاريع الخريجين نهج ومبادئ المعهد بشكل مبتكر. لقد قضى طلابنا السنوات الأربع الماضية في التعامل مع أحدث تقنيات الاستدامة والتصميم. وسيرى الزوار كيف يتعامل طلاب المعهد مع مواضيع وتحديات مختلفة لبناء عالم قوي ومتجدد للغد، بدءاً من حل المشكلات بالإبداع والتفكير الريادي إلى التعليم متعدد المسارات».

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