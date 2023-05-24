أنور قرقاش: قضايا المناخ تتطلب توحيد الجهود الدولية

المصدر: (دبي- البيان)

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أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة إيمان دولة الإمارات بأهمية توحيد الجهود الدولية في مواجهة قضايا المناخ.

وقال معاليه في تدوينة عبر «تويتر» أمس: «نؤمن في دولة الإمارات بأن معالجة قضايا المناخ يتطلب جهداً دولياً واسع النطاق، لذا فإن دعوة كافة الدول باختلاف توجهاتها للمشاركة في مؤتمر «كوب 28» نابع من قناعاتنا بضرورة توحيد الجهود للتصدي للتحديات المناخية، وبما ينسجم مع سياستنا الرامية إلى بناء جسور التواصل وتعزيز الحوار».

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