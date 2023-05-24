تعاون بين «التربية» و«إدارة المهرجانات الثقافية بأبوظبي»

المصدر: أبوظبي - وام

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أبرمت وزارة التربية والتعليم، اتفاقية تعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، بهدف توطيد أواصر الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، وتعزيز العمل المشترك لإثراء المناهج التعليمية بالمصادر الثقافية والتراثية وتوفير الدعم للأنشطة والبرامج التي تكفل تكامل الحضور التعليمي والثقافي والتراثي للدولة.

جاء الإعلان عن الاتفاقية على هامش مشاركة الوزارة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب المقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقع الاتفاقية معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، واللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وأكد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي أن تدعيم انتماء الطلبة لهويتهم الوطنية وافتخارهم بتراثهم الإماراتي العريق يمثل أولوية لدى وزارة التربية والتعليم، مشيراً في هذا الصدد إلى حرص الوزارة على التعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص لإطلاق برامج ومبادرات تعزز قيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته لدى الطلبة، وتشجعهم على الافتخار بتراثهم الوطني والمحافظة عليه.

من جانبه أكد اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي أن توقيع الاتفاقية مع وزارة التربية والتعليم يُعد استكمالاً للجهود المشتركة التي يبذلها الطرفان للحفاظ على الركائز الأساسية التي تقوم عليها الهوية الوطنية ومكوناتها الأصيلة، وعلى الموروث الثقافي الوطني، لا سيما بعد نجاح الجهود المشتركة التي أثمرت عن برنامج «السنع الإماراتي» المطبق في المدارس الحكومية والخاصة، لتعزيز القيم المجتمعية ومبادئ وقواعد السنع وقيمه التي يتحلى بها الإماراتيون وتعبر عن هويتهم الوطنية.

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