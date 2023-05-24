عبدالله بن زايد يترأس مجلس أمناء «مركز الإمارات للدراسات والبحوث»

المصدر: أبوظبي - وام

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ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية اجتماع مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

واطلع سموه على التقرير السنوي للمركز 2022 - 2023، وخطط العمل وبرامجه، وجهود التطوير المستمرة، من أجل دعم صناعة القرار، وإعداد كوادر بشرية مواطنة تمتلك أدوات ومهارات البحث العلمي، والتحليل الاستراتيجي.

وأشاد سموه خلال الاجتماع بجهود فريق عمل مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ومبادراته المتنوعة.

وأكد سموه أن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية صرح فكري ومعرفي وبحثي رائد على مستوى المنطقة والعالم، مشيراً إلى أهمية دوره في تأهيل وإعداد الكوادر الوطنية لدعم خطط التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة في كل القطاعات.

حضر الاجتماع معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، والدكتور جمال سند السويدي نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وعمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة، والدكتور سلطان محمد النعيمي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وريما المقرب المهيري المدير التنفيذي للشؤون الاستراتيجية، جهاز الشؤون التنفيذية- أبوظبي، والدكتور ناصر جودة، وزير الخارجية الأردني الأسبق.

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