«الوطني للأرصاد» يشارك بمؤتمر عالمي في جنيف

المصدر: (جنيف - البيان)

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يشارك وفد المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات برئاسة الدكتور عبدالله المندوس، مدير عام المركز، رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، في أعمال الدورة الـ19 للمؤتمر العالمي للأرصاد الجوية المنعقدة حاليًا في جنيف بسويسرا، والتي تستمر حتى 2 يونيو 2023.

ويشهد المؤتمر الذي يمثل الهيئة العليا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية مشاركة 193 دولة وإقليماً عضواً في المنظمة لمناقشة عدد من المواضيع المهمة المتعلقة بأعمال المنظمة خلال الفترة المقبلة، منها الخطة الاستراتيجية للمنظمة للفترة من 2024 حتى 2027، وميزانية المنظمة والموافقة على الحد الأقصى للنفقات للفترة من 2024 حتى 2027، وجهود تطوير الأبحاث المستهدفة، بما في ذلك خطط التنفيذ الجديدة للبرنامج العالمي لأبحاث الطقس، والبرنامج العالمي لمراقبة الغلاف الجوي، إضافة إلى استراتيجية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لبناء وتطوير القدرات، وغيرها.

وشهد المؤتمر كلمة رئيسة للسفير أحمد عبدالرحمن الجرمن، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، استعرض من خلالها دور الإمارات في إيجاد حلول مستدامة وشاملة لتأثيرات المناخ على المجتمعات في جميع أنحاء العالم وللوصول إلى توفير كل الإمكانات لعمليات الإنذار المبكر، ودعم الدولة لمبادرة أنظمة الإنذار المبكر للجميع كعضو فاعل في المجلس الاستشاري للمبادرة.

وعلى هامش أعمال المؤتمر، عقد الدكتور عبدالله المندوس بحضور لبنى قاسم، نائب رئيس البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في جنيف، مناقشات ولقاءات ثنائية مع مندوبي الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

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