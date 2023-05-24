انطلاق الملتقى الفقهي الأول لقضايا المرأة

المصدر: (دبي - وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت جمعية النهضة بدبي وبالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية و العمل الخيري أمس في مقرها الرئيسي الملتقى الفقهي الأول لقضايا المرأة تحت شعار «تقنيات التجميل الحديثة بين الشرع والطب».

ويهدف الملتقى إلى توعية المجتمع بالآثار الصحية لمسائل تقنيات التجميل المطروحة سلباً وإيجاباً بيان الأسباب التفصيلية للفتوى الشرعية الصادرة بخصوص كل مسألة بيان الفتوى الشرعية في كل مسألة بناء على دراسة متخصصة صادرة عن الجهات ذات العلاقة.

ويستهدف الفتيات والنساء المتخصص في مجال التجميل من الأطباء أو الباحثين الشرعيين الجهات الأكاديمية وطلبتها.

وبدأ الملتقى بعد الافتتاح الرسمي بكلمة جمعية النهضة النسائية بدبي ثم تكريم المشاركين أعقبه جلسات الملتقى المتخصصة والتي امتدت إلى خمس جلسات متتالية.

أولى الجلسات بعنوان تقنية الفيلر قدمتها الدكتورة صديقة الكمالي والدكتورة سوسن سليمان الملا ثم جلسة بعنوان تقنية البوتكس قدمتها الدكتورة بشرى أحمد الجسمي والدكتورة سوسن سليمان الملا ثم الجلسة الثالثة بعنوان تقنية الميكر وبليدنج قدمتها الدكتورة بشرى أحمد الجسمي والدكتورة سوسن سليمان الملا.

وأدارت الملتقى الدكتورة صديقة يحيى الكمالي والتي قدمت الجلسة الرابعة بعنوان الضوابط الشرعية العامة لعمليات التجميل أما الجلسة الخامسة فجمعت جميع المتحدثات في حوار مشترك.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز