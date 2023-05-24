بحث زيادة إنتاج الطاقة المتجددة عالمياً

المصدر: أبوظبي - البيان

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دعت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» ممثلي الدول الأعضاء في أبوظبي أمس لحضور اجتماع مجلسها الخامس والعشرين لتحديد خطوات عملية كفيلة بتسريع مسار التحول العادل والشامل للطاقة في غضون ستة أشهر بعد انتهاء مؤتمر الأطراف «COP28» الذي تستضيفه دولة الإمارات هذا العام.

ويتناول الاجتماع نصف السنوي، والذي يستمر لمدة يومين برئاسة أنتيغوا وبربودا مع الولايات المتحدة الأمريكية نائباً للرئيس، سبل عمل أعضاء الوكالة على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة العالمية في أعقاب أزمة الطاقة والأزمات الجيوسياسية المستمرة.

وفي حديثه قبل انعقاد المجلس، قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: بات تعاون المجتمع الدولي اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن الاجتماع الخامس والعشرين لمجلس «آيرينا» يوفر فرصةً مهمة لتقييم مدى تقدمنا، وتحديد الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على مرونتنا وقدرتنا على تلبية احتياجات أعضاء الوكالة.

وأضاف لا كاميرا: «بينما نجتمع هنا في دولة الإمارات التي تستعد لاستضافة مؤتمر الأطراف «COP28»، سيقدم اجتماع المجلس رؤى وأفكاراً جديدة لجعل هذا العام محطة محورية في المسار العالمي لتحول نظام الطاقة».

تحديات

وأوضح توماسي بلير، نائب الممثل الدائم لأنتيغوا وبربودا لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن الأحداث العالمية الأخيرة أدت إلى تفاقم التحديات التي تواجه العديد من الدول، بما فيها الدول الجزرية الصغيرة النامية مثل أنتيغوا وبربودا، ومع اقتراب انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، يوفر اجتماع مجلس الوكالة هذا فرصة مهمة لتقييم مسار عملنا وتصويبه لضمان مرونتنا في مواجهة تحديات التغير المناخي.

ويتناول اجتماع المجلس هذا العام أيضاً القضايا الملحة على رأس جدول أعمال المناخ والتنمية المستدامة، بما في ذلك الحاجة إلى زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، وتمويل عملية تحول نظام الطاقة، ودعم جهود الحد والتكيف مع تداعيات التغير المناخي.

علاوةً على ذلك، يناقش الاجتماع وضع الطاقة الحرارية الأرضية، والمواد الخام الحرجة، والنتائج الأولية لتقرير الوكالة «نظرة مستقبلية لتحولات الطاقة حول العالم 2023».

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