نوال الحوسني: دور رائد للإمارات في دعم الجهود الدولية للعمل المناخي

المصدر: (أبوظبي - وام)

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قالت الدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، إن اجتماعات مجلس آيرينا الـ25 التي انطلقت أمس في أبوظبي «عاصمة الاستدامة» تشهد إطلاق استراتيجية «آيرنيا» وأولوياتها وبرامج عملها المستقبلية.

وأضافت في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» أن مجلس آيرينا الـ25 بمشاركة الدول الأعضاء يمهد الطريق إلى مؤتمر الأطراف COP28 من خلال بحث دور الوكالة المحوري في هذا الحدث الذي تستضيفه الإمارات نهاية العام الجاري.

وقالت إن دولة الإمارات تؤدي دوراً محورياً في دعم الجهود الدولية للعمل المناخي ومواجهة التحديات المناخية والتعاون المشترك للوصول إلى الحلول وتنفيذها، مشيرة إلى أن مبادرات الإمارات في هذا الصدد دائماً ما يكون لها دور عملي في إيجاد الحلول.

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