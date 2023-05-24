حاكم الشارقة يصدر 3 مراسيم بترقيات وتعيينات في الحرس الأميري

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم 24 لسنة 2023، بشأن ترقية وتعيين قائد عام للحرس الأميري في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُرقى العقيد جاسم محمد عبدالله الخيال آل علي إلى رتبة لواء، وذلك اعتباراً من الأول من يونيو 2023، ويعين قائداً عاماً للحرس الأميري في إمارة الشارقة. كما أصدر سموه المرسوم الأميري رقم 25 لسنة 2023، بشأن ترقية وتعيين نائب قائد عام للحرس الأميري في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُرقى العقيد غانم خميس خليفه خليفه الهولي إلى رتبة عميد، وذلك اعتباراً من الأول من يونيو 2023، ويعين نائباً للقائد العام للحرس الأميري في إمارة الشارقة. وأصدر سموه المرسوم الأميري رقم 26 لسنة 2023، بشأن ترقية ضابط في القيادة العامة للحرس الأميري. ونص المرسوم على أن يُرقى المقدم طارق جمعة إبراهيم عبيد السويدي مدير عام الإدارة العامة للحراسة والتأمين في القيادة العامة للحرس الأميري في إمارة الشارقة إلى رتبة عقيد، وذلك اعتباراً من الأول من يونيو 2023.

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