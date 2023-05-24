حاكم رأس الخيمة يتقبل التعازي في وفاة محمد بن عمر القاسمي

المصدر: رأس الخيمة - وام

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واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والشيخ عمر بن صقر القاسمي، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، أمس، تقبل التعازي من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين، في وفاة الشيخ محمد بن عمر بن صقر القاسمي.

وتقبل سموه التعازي من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومن الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، ومن الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا للدولة لدى جمهورية مصر العربية، ومن عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين، في وفاة الشيخ محمد بن عمر بن صقر القاسمي.

وأعرب الجميع خلال زيارتهم مجلس العزاء في مجلس الضيافة برأس الخيمة عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عموم آل القواسم الكرام جميل الصبر والسلوان.

وتقبل التعازي إلى جانب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الجمارك، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ.

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