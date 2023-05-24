غباش: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع روسيا

المصدر: موسكو - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مباحثات مع فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، أمس، في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه والوفد المرافق له من المجلس الوطني الاتحادي إلى العاصمة الروسية موسكو بهدف بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني.

حضر جلسة المباحثات وفد المجلس الذي يضم كلاً من: مروان عبيد المهيري، وضرار بالهول الفلاسي، وسارة محمد فلكناز، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وعائشة رضا البيرق، أعضاء المجلس، والدكتور محمد أحمد الجابر، سفير دولة الإمارات فوق العادة والمفوض لدى روسيا الاتحادية، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون والشراكة الاستراتیجیة بین دولة الإمارات وروسیا الاتحادية، وجھود البلدين الصديقین لتعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة. كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجھات النظر بشأنھا.

وعبّر صقر غباش في بداية اللقاء عن شكره لماتفيينكو وللحكومة والشعب الروسي على حفاوة الاستقبال، مؤكداً رغبة دولة الإمارات وحرص قيادتها الرشيدة على تعزيز التعاون مع روسيا الاتحادية في مختلف المجالات، ولا سيما البرلمانية. وقال معاليه: «تلعب العلاقات البرلمانية دوراً كبيراً في تقريب وجهات النظر المشتركة حيال الكثير من الملفات الوطنية والإقليمية والدولية، وقد تطورت العلاقة البرلمانية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة في ضوء الرغبة المشتركة في تفعيل التعاون والتنسيق في المجالات المختلفة بهدف تحقيق المصالح المشتركة».

وتابع: «إن إنشاء لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الروسية وتوقيع اتفاقية التفاهم والتعاون بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية من أبرز مراحل تطور العلاقة البرلمانية، فضلاً عن الزيارات واللقاءات في المؤتمرات البرلمانية الدولية»، مشيراً إلى أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات بما يصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين.

وتطرق معالي غباش إلى قضية مكافحة التغير المناخي، حيث قال: «إننا في دولة الإمارات حريصون على أن نكون مثالاً لجهود الحد من التغير المناخي في المنطقة والعالم، فدولة الإمارات أول دولة خليجية توقع على اتفاق باريس، وأول دولة في المنطقة تعلن عن استراتيجية تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».

وأشار إلى أن دولة الإمارات رغم كونها دولة نفطية، إلا أنها من أقل الدول في الانبعاثات الكربونية المرتبطة باستخراج النفط، حيث تعتمد شركاتها النفطية على الطاقة النووية والشمسية بشكل كامل في عملياتها. وأضاف معاليه: «ستستضيف الإمارات العربية المتحدة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في مدينة إكسبو بدبي، لإجراء تقييم للتقدم المحرز على صعيد مكافحة تغير المناخ».

بدورها، أكدت ماتفيينكو على قوة العلاقات الثنائية والبرلمانية بين دولة الإمارات وروسيا الاتحادية وما تشهده من تطور، حيث تعتبر دولة الإمارات من أهم الشركاء الاقتصاديين في الوطن العربي لروسيا وتسعيان إلى توطيد هذه الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

ورحبت رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية بمعالي غباش ووفد المجلس الوطني الاتحادي، وأكّدت أهمية هذه الزيارة في تعزيز مختلف أوجه التعاون بين البلدين في شتى المجالات، ولا سيما البرلمانية منها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز