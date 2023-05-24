شرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع تناقشان مبادراتهما المشتركة

المصدر: دبي - وام

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بحث معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات العمل المتعلقة بالمبادرات المشتركة والمشاريع القائمة بين الجهتين، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، خلال الاجتماع التنسيقي في مقر القيادة، بعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين شرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع، والرامية إلى تحقيق جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار.

وأكد معالي الفريق المري، أن القيادة العامة لشرطة دبي كانت ولا تزال وستبقى داعمة بمنظومتها لكافة الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات، إيماناً منها بأهمية العمل المشترك الذي تنتهجه القيادة الرشيدة وتوجيهاتها بتعزيز التكامل والعمل المشترك بين كافة الجهات الحكومية، لضمان تحقيق الأهداف والتطلعات، وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.

من جانبها قالت معالي حصة بوحميد: «نفخر بأننا نعمل تحت مظلة حكومة سباقة ومرنة ولها عزيمة قوية، ونتعاون جميعاً من أجل هدف واحد، وهو خدمة المواطن والمقيم والزائر، وتعزيز جودة حياتهم. وتعد الشراكات بين مختلف الجهات انعكاساً لروح عمل الفريق الواحد، ومما لا شك فيه أننا سعداء بمستوى التعاون الكبير مع شرطة دبي، ونثمن هذه الجهود المبذولة من فرق العمل المشتركة التي يجمعها طموح واحد».

وبحث الطرفان المشاريع والمبادرات المشركة، بما في ذلك مبادرة شركاء من أجل الريادة، التي تتضمن الخطة الشاملة والمراحل والتطلعات، وكذلك المشاريع ذات الصلة بالاستدامة، وبرنامج عونك، ومستجدات مشروع نادي ذخر، وبطاقة إسعاد التابعة لشرطة دبي.

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