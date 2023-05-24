شرطة دبي تستضيف ورشة عمل خاصة بشركات التصوير

المصدر: (دبي- البيان)

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استضافت القيادة العامة لشرطة دبي في نادي الضباط، أمس، ورشة عمل خاصة بشركات التصوير العاملة في مجال الإنتاج السينمائي والتلفزيوني من مختلف دول العالم، والتي نظمتها لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، للتعريف بإجراءات الحصول على التصاريح والخدمات والدعم اللوجستي الذي يمكن الاستفادة منه من قبل كافة الجهات الحكومية، في إطار الحرص على إبراز مكانة إمارة دبي في المجال السينمائي والتلفزيوني عالمياً.

وقال سعيد الجناحي المدير التنفيذي للعمليات في لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، إن الورشة تهدف إلى تعريف كافة الجهات والشركات العاملة في مجال التصوير سواء السينمائي أو التلفزيوني أو غيرها، بالإجراءات والتصاريح الواجب أخذها في عين الاعتبار من الجهات المختصة في إمارة دبي، والاستفادة من كافة الخدمات التي تقدمها هذه الجهات لهم، لتنفيذ المشاريع التصويرية بكل نجاح في مختلف المناطق، مبيناً أن هناك 200 شخص من مُمثلي الشركات العاملة في مجال التصوير تشارك في ورشة العمل.

وأكدت منال إبراهيم مديرة إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، أن الورشة تهدف إلى تعزيز التواصل والتنسيق مع مختلف الشركاء في مجال التصوير والإنتاج السينمائي والتلفزيوني والراغبين في تنفيذ مشاريع تصوير مختلفة في الإمارة، بما يسهم في توفير الدعم اللوجستي والحصول على التصاريح.

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