ملك ماليزيا يمنح خالد بن محمد وسامين من الطراز الرفيع

المصدر: كوالالمبور - وام

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استقبل عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ملك ماليزيا، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، في القصر الوطني «استانا نيجارا» في العاصمة كوالالمبور، ضمن زيارة سموّه الرسمية إلى ماليزيا.

وتبادل سموه وملك ماليزيا، خلال هذا اللقاء الذي حضره أيضاً الأمير حسنال إبراهيم عالم شاه، وصي عرش ولاية باهانج الماليزية، وعدد من أنجال الملك وأفراد من عائلته، الأحاديث الودية التي تعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين.

ونقل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، للملك وتمنياته له بالسعادة، وللشعب الماليزي كل خير، فيما حمل ملك ماليزيا خلال اللقاء سمو ولي عهد أبوظبي نقل تحياته لصاحب السمو رئيس الدولة، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها كل تقدم وازدهار.

ومنح الملك، سمو ولي عهد أبوظبي، وسامين من الطراز الرفيع، وهما «وسام باهانج الأعلى من العائلة المالكة» (وسام دارجا كيرابات سري إنديرا ماهكوتا باهانج يانج أمات ديهورماتي - المعروف بـ دي كي)؛ إضافةً إلى «الوسام الأعلى للمدافع عن المملكة» (وسام سيري مهراجا مانجكو نيجارا - المعروف بـ إي إم إن)؛ تقديراً لدور سموه في ترسيخ علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وماليزيا.

وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في كلمة له في سجل زوار القصر الوطني «استانا نيجارا»، عن بالغ سعادته بزيارة ماليزيا، متمنياً للعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الصديقين مزيداً من التقدم والرفعة، معرباً سموه عن تقديره لكرم الضيافة وحسن الاستقبال.

وأقام ملك ماليزيا، مأدبة غداء تقديراً وتكريماً لزيارة سمو ولي عهد أبوظبي إلى ماليزيا، تخلله عرض فلكلوري عكس التقاليد الماليزية العريقة، بدأ بعزف السلامين الوطنيين لدولة الإمارات وماليزيا.

رافق سموّه، خلال هذا اللقاء، وفد يضم معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومحمد علي الشرفا، رئيس دائرة البلديات والنقل، وأحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية.

وكان سمو ولي عهد أبوظبي قد قام، يرافقه الملك، بجولة في مروحية شملت المعالم الرئيسية في كوالالمبور.

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