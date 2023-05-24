صفقة لشراء شهادات الطاقة النظيفة بين «مياه وكهرباء الإمارات» و«زيرو تو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، الرائدة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه والكهرباء في جميع أنحاء دولة الإمارات، وشركة «زيرو تو» الرائدة في مجال البنية التحتية للأصول الرقمية في أبوظبي عن إنجاز أكبر صفقة فردية من نوعها، لشراء شهادات الطاقة النظيفة حتى الآن، والتي تغطي 7.3 ملايين ميجاوات/‏‏‏‏ ساعة من الطاقة النظيفة.ووقع اتفاقية شراء الطاقة النظيفة كل من أحمد الهاملي الرئيس التنفيذي لشركة زيرو تو، وعثمان آل علي الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات.

واشترت شركة «زيرو تو»، شهادات الطاقة النظيفة، من خلال مشاركتها في مزاد الربع الأول لشهادات الطاقة النظيفة، الذي أطلقته شركة مياه وكهرباء الإمارات في وقت سابق من هذا العام، حيث تعد هذه الصفقة أكبر عملية شراء فردية لشهادات الطاقة النظيفة حتى الآن، والأولى من نوعها في قطاع البنية التحتية للأصول الرقمية.

وبموجب هذه الاتفاقية سوف تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بتزويد «زيرو تو» بالطاقة النظيفة لإزالة الكربون من عملياتها التشغيلية.

وقال عثمان آل علي: «إن تزويد الطاقة النظيفة لشركة «زيرو تو» فرصة فريدة لتسريع مساعي خطة انتقال الطاقة في الدولة، وإزالة الكربون من مختلف القطاعات، بما يتماشى مع مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050».

وقال أحمد الهاملي: «إن شراء شهادات الطاقة النظيفة من شركة مياه وكهرباء الإمارات يؤكد الالتزام بتحقيق مبدأ الاستدامة، وإزالة الكربون من عمليات البنية التحتية للأصول الرقمية، موضحاً أن تشغيل الأصول بمصادر الطاقة النظيفة من شأنه الإسهام في دعم أهداف أبوظبي تجاه اقتصاد مستدام.

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