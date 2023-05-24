30 مليون زيارة للبوابة الرسمية لحكومة الإمارات 2022

المصدر: دبي - البيان

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زار البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات 19 مليون زائر عام 2022، وقام هؤلاء بزيارة البوابة أكثر من 30 مليون مرة.

وأصدرت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تقرير «البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات 2022.. أرقام وحقائق»، الذي يسلط الضوء على قصة النجاح الكبيرة، التي حققتها البوابة منذ إطلاقها، بوصفها واجهة الحضور الرسمي لحكومة دولة الإمارات، والمرجع الرئيس للمعلومات والخدمات الحكومية.

ويتضمن التقرير أهم المحطات والأرقام والنتائج والمؤشرات المتعلقة بأداء البوابة، ومدى الإقبال عليها محلياً وعالمياً.

ويسلط التقرير الضوء على مسيرة البوابة الرسمية للدولة، التي انطلقت عام 2001، بدءاً من إنشائها كونها موقعاً ثابتاً تحت اسم (government.ae) مروراً بمرحلة الموقع التفاعلي المبني على نظام إدارة محتوى مفتوح المصدر، وصولاً إلى مرحلة نطاق الحرف الواحد (U.ae)، وهو النطاق الأقصر في العالم.

المرجع الأول

وقال المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام الهيئة: «إن البوابة الرسمية واجهة حكومة دولة الإمارات على شبكة الإنترنت، وعنوان لحضورها الرقمي، وتمثل المرجع الأول لكل من يبحث عن المعلومات والخدمات لمختلف شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين وزوار، وكذلك للشركات والمؤسسات».

وأعرب عن سعادته بالنتائج، التي تحققها البوابة، من حيث مستوى الزيارات وعمليات البحث والتصفح، كما نسعد بما يردنا من مستخدمي البوابة من ملاحظات واقتراحات أسهمت على مدى الوقت في تحسين أداء البوابة وتطويرها، بما يضاهي أفضل الممارسات العالمية. وأشار إلى أن فريق الهيئة يعمل باستمرار على تطوير البوابة ومواءمتها مع التوجهات الوطنية العليا، وفي مقدمتها رؤية «نحن الإمارات 2031»، بمحاورها الأربعة، التي تتعلق بالحكومة والمجتمع والاقتصاد والعلاقات الدولية. وأضاف: «ننطلق في تطويرنا للبوابة من دورنا كوننا جهة ممكنة للحكومة الرقمية، ومن هدفنا الاستراتيجي بتعزيز أسلوب الحياة الرقمية انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة بجعل التحول الرقمي مساراً لصنع المستقبل السعيد والمستدام في دولة الإمارات».

تجارب عالمية

وتمتاز البوابة الرسمية لحكومة الإمارات بأنها تعبر عن أفضل التجارب العالمية، حيث تم دراسة أفضل الخيارات في رحلة المتعاملين، واعتماد أحدث المعايير العالمية، واختيار أفضل نظام لإدارة المحتوى.

وتصدرت دولة الإمارات قائمة الدول، التي تشكل مصدر الزوار للبوابة، فخلال السنوات الخمس الأخيرة زار البوابة أكثر من 35.6 مليون زائر من الدولة، في حين جاءت الهند في المركز الثاني بـ 4.67 ملايين زائر في الفترة نفسها، واحتلت المملكة العربية السعودية المركز الثالث بـ 2.72 مليون زائر.

أما بالنسبة للصفحات الأكثر رواجاً فجاءت صفحة طلبات أذونات الدخول والتأشيرات وصلاحيتها على رأس القائمة، حيث بلغ متوسط الوقت، الذي يقضيه الزائر في تصفح هذه الصفحة 4:16 دقائق، وجاءت صفحة السفر إلى دولة الإمارات ثانياً بمتوسط وقت زيارة 4:07 دقائق، وصفحة بطاقة الهوية جاءت ثالثاً بمتوسط وقت زيارة بلغ 3:51 دقائق.

أكثر اللغات

وبحسب التقرير جاءت اللغة الإنجليزية كونها أكثر اللغات استخداماً بـ 48.8 مليون زائر، تلتها اللغة العربية بـ 8.13 ملايين زائر، ومن ثم اللغة الفرنسية بـ 1.18 مليون زائر، ومن ثم الألمانية فالروسية فالصينية. وأظهر التقرير إدراج 2630 خدمة رقمية على البوابة، تقدمها 221 جهة حكومية اتحادية ومحلية.

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