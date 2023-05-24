«طاقة أبوظبي» تناقش في ورشة ترشيد استخدام الطاقة

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت دائرة الطاقة بأبوظبي ورشة عمل حول تحديث استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب، وترشيد استخدام الطاقة 2030، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، انطلاقاً من دورها مشرعاً ومنظماً لقطاع الطاقة في الإمارة، ومسؤولة عن رسم الاستراتيجيات، ومتابعة تنفيذها، لضمان تحقيق مستهدفات الاستدامة والحياد المناخي.

وهدفت الورشة لاستعراض ومناقشة أبرز المستجدات والإنجازات، التي حققتها الاستراتيجية، التي أطلقتها دائرة الطاقة عام 2019، والتي تسعى إلى تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة، والمساهمة في ضمان أمن إمدادات الطاقة واستدامة مصادرها بالإمارة، انسجاماً مع رؤية أبوظبي والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة.

وتضم استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030، تسعة برامج، تعتمد نهج الشراكات المتعددة، حيث يضم العديد من الشركاء وأصحاب المصلحة، ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستراتيجية في توفير 22 % من استهلاك الطاقة و32% من استهلاك المياه، بما يعادل توفير (8) مليارات درهم، بالإضافة إلى الحد من انبعاث أكثر من 9 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون- أي ما يعادل إزالة 1.5 مليون مركبة من الطرق، لمدة عام كامل.

وركزت الورشة على تقييم الوضع الحالي والمستقبلي للاستراتيجية.

وأكد المهندس أحمد جمعة الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة بالإنابة في دائرة الطاقة أهمية العمل والتعاون مع كل الجهات المعنية لتسريع وتيرة تنفيذ برامج استراتيجية إدارة جانب الطلب وترشيد الاستهلاك، والتي ستسهم في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

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