شراكة بين «مورو» و«Veeam» لتعزيز حماية بيانات المؤسسات

المصدر: دبي - وام

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أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، الشركة التابعة لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي (ش. م. ع.)، عن انضمام الشركة إلى برنامج الشركاء المحترفين لـ«Veeam»، وهي الشركة المتخصصة في حماية البيانات المتقدمة واستعادة البيانات.

وانطلاقاً من تقديمها للخدمات السحابية وخدمات «Veeam»، سيتمكن متعاملو «مورو» من الحصول على خدمة النسخ الاحتياطي كخدمة موثوقة إضافة إلى خدمة التعافي من الكوارث.

ووقع محمد بن سليمان الرئيس التنفيذي لشركة «مورو»، وفاسيلي فاغانوف المدير الإقليمي لشركة «Veeam» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اتفاقية شراكة في هذا الشأن، ستمكن «مورو» من تقديم حلولها وخدماتها المدعومة من «Veeam» لإدارة البيانات السحابية المستضافة في مراكز البيانات المحايدة للكربون والتابعة لها، والتي تضم مركز بيانات مورو الأخضر الأكبر في العالم وفق موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، إذ يأتي ذلك جزءاً من التزام «مورو» بتسريع تحقيق الاستدامة في الإمارات.

وقال محمد بن سليمان: إن الشراكة مع «Veeam» تهدف إلى تمكين المؤسسات الخاصة والعامة بحوسبة مرنة للبيانات.

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