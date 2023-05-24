مكتوم بن محمد: الجامعات والمعاهد شركاء رئيسيون في دعم مسيرة دبي التنموية

المصدر: دبي - البيان

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استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، مايكل كرو، رئيس جامعة ولاية أريزونا، إحدى كبرى الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، والأهم على مستوى العالم في مجال البحث العلمي والابتكار، وذلك في مقر المجلس التنفيذي بأبراج الإمارات بدبي.

وتم خلال اللقاء استعراض تطور البيئة العلمية في دولة الإمارات ودبي، في ضوء الحرص على مد وتعزيز جسور التعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات العلمية في العالم، لاسيما الجهات الأكاديمية المعنية بمجالات الأبحاث والتطوير والابتكار وعلوم المستقبل، وذلك في ضوء العناية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة لقطاع التعليم بصورة عامة، ومرحلة التعليم الجامعي بصفة خاصة، سعياً لتخريج أجيال على قدر رفيع من التأهيل العلمي والمعرفي للمشاركة بصورة فاعلة في تحقيق الأهداف التنموية الكبيرة لدولة الإمارات ولدبي.

وتناول اللقاء الأهداف الطموحة التي تسعى دبي لتحقيقها في المرحلة المقبلة، والتي حددت ملامحها الأساسية لأجندة دبي الاقتصادية D33 والرامية في مجملها إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي وجعلها واحدة من أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم خلال العقد المقبل، مشيراً سموه إلى أن دبي تثمن دور الجامعات والمعاهد العلمية وتعدها من شركائها الرئيسيين في دعم مسيرتها التنموية القائمة على الإبداع والابتكار والتكنولوجيا المتطورة، والتي تخدم القطاعات الحيوية المستقبلية.

وعبر حسابه على «تويتر»، قال سموه أمس: «التقيت اليوم مايكل كرو رئيس جامعة ولاية أريزونا إحدى أكبر الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية والرائدة في مجال البحث العلمي والابتكار واستعرضنا تطور البيئة الأكاديمية في دولة الإمارات ودبي، نسعى لتعزيز التعاون والتبادل المعرفي مع كبرى الجامعات والمعاهد العلمية بما يدعم المسيرة التنموية لتكون دبي مركزاً ريادياً للتعليم والبحث والابتكار عالمياً».

تقدير

من جانبه، أعرب رئيس جامعة ولاية أريزونا عن تقديره للنموذج التنموي المتميز الذي تقدمه دبي، والاهتمام الواضح الذي توليه لمجالات الأبحاث والتطوير والابتكار، وسعيها الدؤوب لضمان أعلى درجات التميز العلمي لكوادرها الشابة التي تعتبرها القيادة الرشيدة ركيزة أساسية للمستقبل المزدهر الذي تريده للإمارة.

واستعرض مايكل كرو مسيرة تطور الجامعة العريقة التي يعود تأسيسها إلى العام 1885 وكيف أصبحت واحدة من الجامعات المرموقة في مجال الابتكار على مستوى العالم، وما تقدمه الجامعة من برامج علمية متخصصة، مشيراً إلى أن عدد الدارسين في مرحلة ما قبل التخرج يصل إلى نحو 113 ألف طالب وطالبة، إضافة إلى أكثر من 30 ألفاً من منتسبي الدراسات العليا، فيما ينتمي الدارسون من خارج الولايات المتحدة في المرحلتين إلى 158 دولة.

وتشير الإحصاءات إلى أن التأثير الاقتصادي للجامعة على الناتج المحلي لولاية أريزونا في العام المالي 2022، يُقدَّر بنحو 4.7 مليارات دولار.

حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي سلطان المنصوري، والدكتور عبدالله الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي.

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