سفير الإمارات يلتقي وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي

المصدر: (هانوي - وام)

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التقى الدكتور بدر عبدالله المطروشي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية فيتنام، نغوين هونغ ذين، وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي، وبحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك.

وأكد المطروشي عمق العلاقات بين دولة الإمارات وفيتنام، وحرص قيادة دولة الإمارات على الارتقاء بمستوى العلاقات وتوطيد أواصر التعاون الثنائي.

بدوره، أكد هونغ ذين أن بلاده تقدر عالياً مكانة دولة الإمارات ودورها بوصفها مركزاً اقتصادياً وتجارياً وسياحياً ولوجستياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط. وثمّن علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين، مشيداً بالتعاون القائم، وأكد الرغبة في تعزيز العمل المشترك.

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