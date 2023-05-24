سفير الإمارات في باكستان يلتقي رئيس حكومة إقليم السند

المصدر: (إسلام آباد - وام)

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التقى حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية باكستان الإسلامية، مراد علي شاه، رئيس حكومة إقليم السند، وبحث معه عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأكد الزعابي، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحكومة المحلية بمدينة كراتشي، أن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً كبيراً لتوثيق وتعزيز الروابط التاريخية التي تجمع دولة الإمارات مع باكستان، والتي تقوم على أسس راسخة مبنية على الاحترام والثقة المتبادلة والتطابق في وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والدولية. وقال إن الإمارات ملتزمة تجاه مشاريعها الإنسانية والخيرية والتنموية في الإقليم وتطويرها.

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