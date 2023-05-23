«ناسا» تنشر صورة لموقع «هاكوتو آر»

المصدر: دبي - أحمد يحيى

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نشرت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، أمس، صورة لسطح القمر، يظهر فيها موقع المركبة الفضائية «هاكوتو آر»، التي حملت على متنها المستكشف راشد، والتي كانت أعلنت شركة «آي سبيس» اليابانية عن فقدان الاتصال بها خلال هبوطها على سطح القمر في 25 أبريل الماضي.

وكان مركز محمد بن راشد للفضاء أصدر بياناً 26 أبريل الماضي حول مشروع الإمارات لاستكشاف القمر «المستكشف راشد»، أكد خلاله أنه بعد إعلان شركة «آي سبيس» عن عدم نجاح هبوط المركبة «هاكوتو آر»، فإنهم يشيدون بالجهود الكبيرة التي بذلتها شركة ispace، شريك المهمة، التي لم تدخر أي مجهود لتحقيق هبوط ناجح على سطح القمر، وأن فريق المركز اكتسب خبرات وتجارب علمية قيمة من هذه المهمة، سيستفيد منها في تحقيق المزيد من الإنجازات في مجال استكشاف الفضاء، خاصة بعدما أصبح أقرب من أي وقت مضى إلى الهبوط على سطح القمر.

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