منصور بن محمد: زخم المعارض والمؤتمرات يعكس مكانة دبي مركزاً للفعاليات المتخصصة عالمياً

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، أن زخم المعارض والمؤتمرات مستمر في دبي، مشيراً إلى أنه سعيد بزيارة معرضيّ "إندكس" و"الفنادق" 2023 بمركز دبي التجاري العالمي.

وقال سموه على حسابة في "تويتر:"زخم المعارض والمؤتمرات مستمر في دبي، وسعيد بزيارة معرضيّ "إندكس" و"الفنادق" 2023 بمركز دبي التجاري العالمي .. 34% زيادة في حجم مشاركات "معرض إندكس" مقارنة بنسخة العام الماضي، وأكثر من 400 عارض من داخل الدولة وخارجها يشاركون في "معرض الفنادق" بما يعكس مكانة دبي كمركز للفعاليات المتخصصة عالمياً."

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