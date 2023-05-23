الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب شرقاً وجنوباً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار .

حركة الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40/س.. و الموج في الخليج العربي خفيف ..ويحدث المد الأول عند الساعة 16:17 والمد الثاني عند الساعة 03:20 والجزر الأول عند الساعة 10:09 والجزر الثاني عند الساعة 20:59 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 23:44 والجزر الأول عند الساعة 19:02 والجزرالثاني عند الساعة 06:49 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 41 29 80 10

دبي 39 30 85 25

الشارقة 40 28 85 20

عجمان 39 31 90 20

أم القيوين 39 25 80 20

رأس الخيمة 41 26 55 25

الفجيرة 37 27 50 20

العين 42 31 50 15

ليوا 44 29 60 10

الرويس 41 29 70 10

السلع 44 28 85 25

دلما 38 31 75 20

طنب الكبرى 37 28 90 35

طنب الصغرى 37 28 90 35

أبو موسى 37 28 85 35.

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